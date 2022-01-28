У п'ятницю, 28 січня, в німецькому Арбері в рамках чемпіонату Європи з біатлону відбулися чоловіча і жіноча спринтерська гонка.
Перемогу в чоловічому спринті здобув норвежець Ерлен Бьонтегор, другий результат показав росіянин Микита Поршнєв, а третім став німець Лукас Фрацшер.
Україну представляли в ній шість біатлоністів: Андрій Доценко, Віталій Труш, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Денис Насико та Андрій Орлик. Однак жоден з них не потрапив навіть у топ-40.
Результати гонки:
1. Ерлен Бьонтегор (Норвегія, 0+0) 26:39.4
2. Микита Поршнєв (Росія, 0+0)+20.6
3. Лукас Фрацшер (Німеччина, 0+1)+22.9
...
41. Андрій Доценко (Україна, 1+1) +2: 34.6
55. Віталій Труш (Україна, 2+2) +3:00.6
56. Тарас Лесюк (Україна, 2+2) +3: 01.4
61. Руслан Ткаленко (Україна, 3+1) +3:10.5
79. Денис Насико (Україна, 2+4) +3: 58.5
82. Андрій Орлик (Україна, 0+4) +4:04.4
У жіночому спринті чемпіонкою Європи стала Рагнільд Фемштейневік, срібну медаль завоювала німкеня Франциска Хільдебранд, а бронза у ще однієї представниці Німеччини Яніни Хеттіх. Остання показала кращу чисту швидкість на лижні, але пробігла коло штрафу після стійки.
У складі збірної України кращою стала Юлія Журавок, яка закрила всі мішені і посіла 7 місце. Ольга Абрамова з одним промахом стала 28-ю.
Анастасія Меркушина і Віта Семеренко не закрили по три мішені, у них 40 і 51 місця відповідно. Валерія Дмитренко не кваліфікувалася в персьют, А Ганна Кривонос не стартувала.
Результати гонки:
1. Рагнільд Фемштейневік (0+0) 21:52,7
2. Франциска Хільдебранд (0+0) +3,7
3. Яніна Хеттіх (0+1) +25,9
...
7. Юлія Журавок (0+0) + 39,8
28. Ольга Абрамова (0+1) + 1:32,7
40. Анастасія Меркушина (1+2) +2: 01,4
51. Віта Семеренко (0+3) + 2:22,7
78. Валерія Дмитренко (2+2) +3: 38,9
DNS Анна Кривонос
Чемпіонат Європи завершиться 30 січня.