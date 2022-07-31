Ольга Саладуха оцінила виступ збірної України на першості світу в американському Юджині.

Колишня українська легкоатлетка, а нині народна депутатка Ольга Саладуха оцінила виступ збірної України на ЧС в американському Юджині.

Цитує Ольгу UA Перший.

"Деякі спортсмени підходили до нас і говорили: "Ви втомили. Віддайте свої землі, бо через вашу війну у нас зростають ціни". Було таке відчуття, що ми в чомусь винні, що війна в нашій країні.

Хочу привітати наших медалістів, наших переможців.

Ірину Геращенко з яскравим результатом у 2 метри - це дійсно потужний виступ на рівні чемпіонату світу. Ми всі пишаємося дівчатками та хлопчиками, які виступають. Бажаємо їм успіхів та тримаємо за них кулачки.

За Марину (Бех-Романчук) дійсно дуже прикро, тому що був невеличкий заступ, а вона могла вибороти… Ну, золото, ми розуміємо, що ні, а медаль точно була б.

Спілкування… Порад я не даю, я розумію, що спортсмени закриваються перед змаганнями й щоб якось не впливати, бажаю успіхів, щоб ніяких не було зайвих чіпань. Думаю, що це не треба.

Спілкуємося, хто що хоче, питає мене, як досвідчену спортсменку і я залюбки все розказую.

Вболіваю дійсно. Згадую, як для спортсмена взагалі, тим паче зараз, показувати нашу могутність, нашу потужну, сильну державу. Це надзвичайно круто", - розповіла Саладуха.

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