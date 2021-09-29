Дар'я Сідорова готується до виступів під українським прапором.

22-річна російська біатлоністка Дар’я Сідорова чекає указ президента України Володимира Зеленського про отримання громадянства.

Про це розповів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак для suspilne.media.

"Ми зараз чекаємо указ президента щодо громадянства. Як тільки буде указ, вона отримає паспорт, вступить в Київський державний університет і, сподіваюся, буде виступати на Універсіаді в грудні цього року", - сказав Бринзак.

Бринзак бачить потенціал в спортсменці і розраховує на неї в довгостроковій перспективі. Він також сподівається, що Сідорова зможе готуватися до Олімпійських ігор-2026.

Нещодавно повідомлялося, що біатлоністка Катерина Бех, яка у 2018 році отримала українське громадянство, після завершення кар'єри планує жити в Росії.

Дар'я Сідорова: кар'єра

Сідорова є чемпіонкою Росії серед юніорок.

У березні 2021 року вона змагалася в чемпіонаті Росії, а в травні почала тренуватися разом з жіночою збірною України.

На чемпіонаті України Сідорова вже встигла виступити як представниця Закарпатської області.

Автор: Артем Будрін