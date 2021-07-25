Ігор Рейзлін поступився французькому спортсмену.

Продовжує тривати індивідуальний олімпійський турнір в чоловічій шпазі. На стадії півфіналу українець Ігор Рейзлін програв французу Роману Канноне.

Зустріч завершилася у другій партії з рахунком 15:10 на користь Канноне.

37-річний Рейзлін тепер проведе поєдинок за третє місце. Старт орієнтовно о 14:20. Сперечатися за бронзову нагороду українець буде з представником Італії Андреа Сантареллі.

Канноне в фіналі буде фехтувати за золоту медаль з угорцем Гергеєм Шикоши.

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Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверте місце в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

Автор: Артем Будрін