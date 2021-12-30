Кайке Коста нокаутував Даніеля Алвеса / скріншот з відео

Бразильський боєць Кайке Коста здобув красиву звитягу над своїм співвітчизником Даніелем Алвесом завдяки шквалу потужних ударів.

Коста стрімголов розпочав свою атаку, притис Алвеса до сітки та завдав граду ударів. Бідолашний Даніель втратив рівновагу та впав, а рефері поспішив зафіксувати дострокову перемогу Кости.

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