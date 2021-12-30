Кайке Коста ефектно знищив опонента.

Бразильський боєць Кайке Коста здобув красиву звитягу над своїм співвітчизником Даніелем Алвесом завдяки шквалу потужних ударів.

Коста стрімголов розпочав свою атаку, притис Алвеса до сітки та завдав граду ударів. Бідолашний Даніель втратив рівновагу та впав, а рефері поспішив зафіксувати дострокову перемогу Кости.

My lord. 10 second KO by Caique Costa in the JF co-main. LIT him up #Jungle104pic.twitter.com/MmbbUtoF9z — caposa (@Grabaka_Hitman) December 29, 2021

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