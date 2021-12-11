Мехді Дакаєв ефектно переміг суперника.

На турнірі зі змішаних єдиноборств Eagle Fighting Championship російський боєць Мехді Дакаєв здобув красиву звитягу над своїм співвітчизником Артуром Зайнуковим геніальним ударом.

Дакаєв захистив титул чемпіона промоушену у легкій вазі. Мехді агресивно атакував, Артур непогано захищався, але пропустив фатальний удар. Дакаєв у стрибку Супермена наздогнав опонента та відправив того в нокаут.

Mehdi Dakaev with an flurry of hooks and diving punch to faceplant Makkasharip Zaynukov in the 2nd round. And STILL Eagle FC Lightweight champ. Wild #EFC43pic.twitter.com/WCaCnwrltT — caposa (@Grabaka_Hitman) December 10, 2021

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Автор: Артем Будрін