Мехді Дакаєв нокаутував Артура Зайнукова / скріншот з відео

На турнірі зі змішаних єдиноборств Eagle Fighting Championship російський боєць Мехді Дакаєв здобув красиву звитягу над своїм співвітчизником Артуром Зайнуковим геніальним ударом.

Дакаєв захистив титул чемпіона промоушену у легкій вазі. Мехді агресивно атакував, Артур непогано захищався, але пропустив фатальний удар. Дакаєв у стрибку Супермена наздогнав опонента та відправив того в нокаут.

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Автор: Артем Будрін