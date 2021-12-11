Мехді Дакаєв нокаутував Артура Зайнукова / скріншот з відео
На турнірі зі змішаних єдиноборств Eagle Fighting Championship російський боєць Мехді Дакаєв здобув красиву звитягу над своїм співвітчизником Артуром Зайнуковим геніальним ударом.
Дакаєв захистив титул чемпіона промоушену у легкій вазі. Мехді агресивно атакував, Артур непогано захищався, але пропустив фатальний удар. Дакаєв у стрибку Супермена наздогнав опонента та відправив того в нокаут.
Mehdi Dakaev with an flurry of hooks and diving punch to faceplant Makkasharip Zaynukov in the 2nd round. And STILL Eagle FC Lightweight champ. Wild #EFC43pic.twitter.com/WCaCnwrltT— caposa (@Grabaka_Hitman) December 10, 2021