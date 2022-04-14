Дар'я Блашко шокована діями російських загарбників.

Одна з лідерів збірної України з біатлону Дар'я Блашко висловилася про війну в Україні та звірячі злочини російських окупантів.

26-річна спортсменка не розуміє, як російські солдати можуть повертатися додому і дивитися в очі своїм рідним після того, як гвалтували і вбивали українських дітей.

"Я не уявляю, як можна приїхати до своєї сім'ї і принести всі награбовані речі. Як можна принести кросівки дитини, якого вже немає в живих? Привезти це своїй дитині, щоб вона носила. Або як можна приїхати додому після того, як ти згвалтував 10-річну дівчинку, якщо тебе вдома чекає дочка такого ж віку? Як можна їй спокійно дивитися в очі після цього?

Але раз вже все так сталося, то, чесно кажучи, кожна країна має право жити в межах своїх кордонів, зі своїм устроєм, зі своїм менталітетом. Навіть якби в Україні були ці так звані "бандерівці" або націоналісти, значить, це вибір України, Україна так хоче жити", - наводить слова Блашко "Суспільне спорт".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

Дар'я Блашко: спортивні досягнення

Дар'я Блашко - біатлоністка збірної України. Бронзова призерка чемпіонату світу-2021 в естафеті, дворазова чемпіонка світу серед юніорів, володарка юніорського кубка IBU.

Дарина народилася в Білорусі. Займається біатлоном з 2006 року. Отримала українське громадянство в 2017 році. Вперше виступила у складі збірної України у 2019-му.

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