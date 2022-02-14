Баскетболіст Майк Кеффі проігнорував рекомендації уряду США.

Престижний український баскетбольний клуб "Київ-Баскет" покинуло 5 американських легіонерів. Це Ейвері Вудсон, Джілан Вашингтон, Джефф Гарретт, Бернард Томпсон та Джордан Свінг.

А ось 28-річний американець Майк Кеффі залишився в Україні. Його партнери-співвітчизники по команді виїхали з України з міркувань безпеки. Вони повернуться лише тоді, коли зникне реальна воєнна загроза біля кордонів з Україною. Уряд США закликав своїх громадян покинути Україну через потенційне повномасштабне вторгнення РФ.

"Київ-Баскет" висловив захоплення мужністю Кеффі за те, що той залишився в Україні. В Instagram кияни зробили допис, де Майка зобразили у вбранні гетьмана.

"Майк Кеффі наразі єдиний американський легіонер, який не виїхав з України та залишається в складі "Київ-Баскету". Ми не можемо це не відзначити - такий гетьман приклад усім іншим", - підписаний такими словами колаж.

Також під зображенням Майка написано: "Бачу синку, що ти не москаль".

Зазначимо, що Кеффі незабаром має отримати українське громадянство й зможе виступати за збірну України.

Загроза повномасштабного вторгнення Росії

Росія зосередила біля України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного наступу на Україну вже у лютому.

США спільно з ЄС та Британією працюють над розробкою інструментів стримування апетитів Кремля, зокрема шляхом запровадження економічних санкцій. Втім, за останніми даними преси, про відключення країни від SWIFT не йдеться.

Наразі низка країн Європи вже відкликають з України співробітників своїх диппредставництв, або перевозять дипломатів з Києва ближче до кордону з Польщею.

Через відмову страхувальників забезпечувати повітряних перевізників гарантіями польотів до України у зв’язку з "високим ризиком бойових дій" деякі оператори почали скасовувати рейси.

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