Тренер плавчихи з Австралії Аріарни Тітмус Дін Боксалл став зіркою соцмереж після того, як відсвяткував успіх підопічної.
Тітмус перемогла в запливі на дистанції 400 метрів вільним стилем, при цьому випередивши п'ятикратну чемпіонку Олімпійських ігор Кеті Ледекі, а також встановивши новий олімпійський рекорд на цій дистанції.
І Боксалл, який стежив за запливом з трибун, дуже бурхливо відреагував на успіх спортсменки. Він зірвав з себе маску, голосно кричав і, бився в екстазі, схопившись за перила.
У мережі вже підібрали порівняння для Боксалла.
Yeh the appreciation for Dean Boxall's celebration has gone to a whole new level now that he says he was mimicking the Ultimate Warrior. 🐐 #tokyo2020pic.twitter.com/ezbns2yXM2— Daniel Garb (@DanielGarb) July 26, 2021