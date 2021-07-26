Аріарна Тітмус відреагувала на перемогу не так яскраво, як її тренер / фото REUTERS

Тренер плавчихи з Австралії Аріарни Тітмус Дін Боксалл став зіркою соцмереж після того, як відсвяткував успіх підопічної.

Тітмус перемогла в запливі на дистанції 400 метрів вільним стилем, при цьому випередивши п'ятикратну чемпіонку Олімпійських ігор Кеті Ледекі, а також встановивши новий олімпійський рекорд на цій дистанції.

І Боксалл, який стежив за запливом з трибун, дуже бурхливо відреагував на успіх спортсменки. Він зірвав з себе маску, голосно кричав і, бився в екстазі, схопившись за перила.

У мережі вже підібрали порівняння для Боксалла.

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Автор: Антон Дудар