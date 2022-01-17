Дві представниці України покинули Відкритий чемпіонат Австралії після першого кола.

Українська тенісистка Марта Костюк (№66 WTA) переможно розпочала виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії.

У стартовому поєдинку Українка переграла Діан Паррі з Франції (№114 WTA) яка отримала вайлд-кард від організаторів.

Australian Open. Перше коло

Марта Костюк (Україна) – Діан Паррі (Франція) – 6:1, 7:6(2)

У наступному раунді Костюк гратиме проти Сари Соррібес-Тормо з Іспанії (№35 WTA).

Читайте такожТріумфальний початок: Світоліна виграла стартовий поєдинок на Australian Open-2022Інша представниця України Ангеліна Калініна (№49 WTA) не змогла пробитися до другого кола Відкритого чемпіонату Австралії.

Ангеліна поступилася Джесіці Пегулі з США (№21 WTA). Поєдинок тривав майже три години. Вигравши стартову партію, Ангеліна програла дві наступні і в підсумку покинула турнір.

Australian Open. Перше коло

Ангеліна Калініна (Україна) – Джессіка Пегула (США) – 6:4, 6:7 (1:7), 5:7

Також покинула турнір і Даяна Ястремська (№144 WTA).

Українка в трьох партіях програла Медісон Бренгл з США (№54 WTA).

Наприкінці третього сету Ястремська прийняла рішення знятися, по ходу партії вона зверталася за допомогою до фізіо.

Australian Open. Перше коло

Даяна Ястремська (Україна) – Медісон Бренгл (США) – 1:6, 6:0, 0:5 (відмова)

У наступному раунді Бренгл битиметься проти екс-першої ракетки світу Наомі Осаки (№14 WTA).

Читайте такожФедеральний суд Австралії поставивши крапку у справі Джоковича, серба депортуютьЦікаво, що американка за три сети зробила один Віннерс, зате українка настріляла 60 невимушених помилок.

У парному розряді Даяна заявлена в дуеті з Мартою Костюк.

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