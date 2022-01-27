У фінальному поєдинку зустрінуться представниці США та Австралії.

У четвер, 27 січня, відбулися півфінальні матчі в рамках Відкритого чемпіонату Австралії-2022.

Першою у фінал престижного турніру пробилася перша ракетка світу Ешлі Барті. Австралійка впевнено розібралася з американкою Медісон Кіз (№51 WTA).

У другому півфінальному поєдинку представниця Польщі Іга Свентек (№9 WTA) у двох сетах програла американці Даніель Коллінс (№30 WTA).

Australian Open. Півфінал

Ешлі Барті (Австралія) – Медісон Кіз (США) – 6:1, 6:3

Даніель Коллінс (США) – Іга Свентек (Польща) – 6:4, 6:1

Таким чином, у фіналі Australian Open-2022 зіграють австралійка Ешлі Барті і американка Даніель Коллінс.

Читайте такожСвітоліна і Костюк покинули Australian Open-2022Додамо, що на рахунку Барті вже є дві перемоги на турнірах серії Grand Slam - Roland Garros-2019 і Wimbledon-2021, а для Коллінз це перший вихід у фінал турніру серії Grand Slam.

Фінальний поєдинок запланований на 29 січня.

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