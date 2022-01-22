Українки здолали пару Жасмін Паоліні і Хізер Уотсон.

У суботу, 22 січня, українські тенісистки Марта Костюк і Даяна Ястремська вийшли до третього раунду на Відкритому чемпіонаті Австралії в парному розряді.

У поєдинку другого раунду українки перемогли тандем Жасмін Паоліні (Італія) / Хізер Уотсон (Великобританія).

Australian Open-2022

Жінки. Парний розряд. Другий раунд

Марта Костюк / Даяна Ястремська (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія) / Хізер Уотсон (Великобританія) - 6:4, 6:3

Костюк і Ястремській знадобилося трохи більше години для перемоги. У кожному з сетів українки зробили по два брейки і програли по одній своїй подачі.

Наступними суперницями українок стануть дев'яті сіяні Керолайн Доулхайд з США і австралійка Сторм Сандерс.

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У поєдинку другого раунду українка з Оленою Остапенко з Латвії програла в трьох сетах тандему Петра Мартич (Хорватія) / Шелбі Роджерс (США).

Australian Open-2022

Жінки. Парний розряд. Другий раунд

Петра Мартич (Хорватія) / Шелбі Роджерс (США) – Людмила Кіченок (Україна) / Олена Остапенко (Латвія) – 6:2, 4:6, 6:1

Тенісистки провели на корті майже дві години. По ходу матчу Кіченок і Остапенко реалізували два з дев'яти брейк-поінтів і програли п'ять геймів на своїх подачах.

Кіченок проведе 22 січня перший матч у міксті разом з казахстанцем Андрієм Голубєвим. Остапенко, у свою чергу, раніше завершила виступ в одиночній сітці турніру, програвши в третьому колі.

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