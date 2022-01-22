У суботу, 22 січня, українські тенісистки Марта Костюк і Даяна Ястремська вийшли до третього раунду на Відкритому чемпіонаті Австралії в парному розряді.
У поєдинку другого раунду українки перемогли тандем Жасмін Паоліні (Італія) / Хізер Уотсон (Великобританія).
Australian Open-2022
Жінки. Парний розряд. Другий раунд
Марта Костюк / Даяна Ястремська (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія) / Хізер Уотсон (Великобританія) - 6:4, 6:3
Костюк і Ястремській знадобилося трохи більше години для перемоги. У кожному з сетів українки зробили по два брейки і програли по одній своїй подачі.
Наступними суперницями українок стануть дев'яті сіяні Керолайн Доулхайд з США і австралійка Сторм Сандерс.
Читайте такожБезславне фіаско: українська топ-тенісистка з тріском провалилася на Australian OpenА ось інша представниця України в парному розряді Людмила Кіченок завершила виступи.
У поєдинку другого раунду українка з Оленою Остапенко з Латвії програла в трьох сетах тандему Петра Мартич (Хорватія) / Шелбі Роджерс (США).
Australian Open-2022
Жінки. Парний розряд. Другий раунд
Петра Мартич (Хорватія) / Шелбі Роджерс (США) – Людмила Кіченок (Україна) / Олена Остапенко (Латвія) – 6:2, 4:6, 6:1
Тенісистки провели на корті майже дві години. По ходу матчу Кіченок і Остапенко реалізували два з дев'яти брейк-поінтів і програли п'ять геймів на своїх подачах.
Кіченок проведе 22 січня перший матч у міксті разом з казахстанцем Андрієм Голубєвим. Остапенко, у свою чергу, раніше завершила виступ в одиночній сітці турніру, програвши в третьому колі.
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- Перший в році турнір "Великого шолома" проходить в Мельбурні з 17 по 30 січня.
- Раніше організатори Відкритого чемпіонату Австралії заявили, що в турнірі зможуть взяти участь тільки повністю вакциновані гравці.
- Чинними переможцями Australian Open є японка Наомі Осака і серб Новак Джокович.
- В одиночному розряді перше коло не змогли подолати українки Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.
- Ще дві представниці України Марта Костюк та Еліна Світоліна вилетіли на стадії 1/16 фіналу.