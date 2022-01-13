У першому колі Відкритого чемпіонату Австралії Еліна Світоліна зіграє проти Фіони Ферро.

Відбулося жеребкування Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Українські тенісистки дізналися імена своїх суперниць у першому колі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№16 WTA) потрапила на Фіону Ферро з Франції (№104 WTA).

Також своїх опоненток дізналися інші українки.

Марта Костюк (№50 WTA) - Діан Паррі (Франція, №117 WTA)

Ангеліна Калініна (№51 WTA) - Джессіка Пегула (США, №22 WTA)

Даяна Ястремська (№102 WTA) - Медісон Бренгл (США, №59 WTA)

Світоліна двічі виходила до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії (у 2018 та 2019 роках), а рекордом Костюк та Ястремської є третє коло змагань.

Зауважимо, що Леся Цуренко (№120 WTA) пробилася до фіналу кваліфікації Australian Open. 32-річна українка побореться за право зіграти в основній сітці з росіянкою Еліною Аванесян (№214 WTA).

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