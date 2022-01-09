Українські тенісисти починають виступ у відбірковій сітці Відкритого чемпіонату Австралії.

Відбулося жеребкування чоловічого та жіночого турнірів Australian Open-2022.

За результатами жеребкування українські тенісисти дізналися суперників у першому колі кваліфікації.

Ілля Марченко свій стартовий матч проведе проти 266-ї ракетки світу Есуке Ватанукі з Японії. Тенісисти вперше зіграють один з одним. Українець зіграє на Australia Open в 10-й раз (6 разів виступав в основній сітці). Луший результат Марченка на цих кортах - друге коло в 2010 і 2011 роках.

Сергій Стаховський у першому колі відбору зіграє проти американця Джей-Джей Вульфа. Це буде їх перша зустріч на тенісному корті. Стаховський приїхав на перший "мейджор" сезону в 16-й раз (9 разів грав в основній сітці). Свій найкращий результат на цьому турнірі Сергій показав у 2011 році, коли дійшов до третього кола.

Віталій Сачко свій дебютний матч на турнірах "Великого Шолома" зіграє проти 192-ї ракетки світу Зізу Бергса з Бельгії. У 2019 році українець здобув перемогу в їхньому єдиному очному поєдинку на хардовому ф'ючерсі в Бахрейні.

Читайте такожПершу ракетку світу Джоковича депортували з Австралії через відсутність вакцинаціїЛеся Цуренко у першому колі зіграє з тенісисткою з Індії Анкітою Раїна. Спортсменки раніше не зустрічалися на тенісному корті. Цуренко в 12-й раз поспіль стартує на Australian Open (10 разів грала в основній сітці). Найкращий результат на цьому турнірі - третє коло у 2013 році.

Катерина Байндл (Козлова) стартовий матч проведе проти американки Грейс мін. у 2017 році українка здобула перемогу в їх єдиному очному поєдинку в кваліфікації Вімблдону.

Дар'я Снігур стала суперницею Вероніка Сепеде-Ройг з Парагваю. Снігур вдруге грає на Australian Open. Минулого року вона поступилася в першому колі кваліфікації.

Катерина Бондаренко зіграє з володаркою "wild-card" Шарлоттою Кемпенарс-Поч з Австралії. Українка в 13-й стартує на кортах Мельбурн-парку (9 разів грала в основній сітці). Найкращий результат Бондаренко - третє коло (2009, 2016, 2018 року).

Кваліфікаційний турнір на Australian Open розпочнеться 10 січня.

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