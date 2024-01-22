Анатолій Поливода помер на 77 році життя.

Сьогодні, 22 січня, пішов з життя знаменитий український баскетболіст, олімпійський чемпіон Мюнхена-1972 Анатолій Поливода, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Крім перемоги на Олімпійських іграх, Поливода є чемпіоном світу-1967, 3-разовим чемпіоном Європи (1967, 1969, 1971) і бронзовим призером Олімпіади-1968.

Нагадаємо, що у фіналі Олімпіади-1972 збірна СРСР обіграла команду США, завдяки "золотому" кидку Олександра Бєлова на останній секунді матчу, після пасу Івана Едешка через весь майданчик. Матч завершився з рахунком 51: 50 на користь радянської команди. Американська сторона не визнала суддівського рішення зарахувати кидок, стверджуючи, що ігровий епізод стався з порушенням правил.

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Поливода, що народився в Єнакієвому, починав кар'єру в донецькому "Авангарді", але потім перейшов у київський "Будівельник", кольори якого захищав з 1964 по 1972 роки. У 1967-му році став у складі киян чемпіоном СРСР і переможцем Спартакіади народів СРСР. Вигравав срібні (1965 1966) і бронзові (1964, 1970) медалі чемпіонату Союзу з "Будівельником".

Кар'єра Поливоди обірвалася стрімко, за два дні до фінального матчу олімпійського турніру-1972. У 25-річному віці спортсмен пережив серцевий напад, а через два роки йому був поставлений діагноз - вроджений синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта (аномалія структури серця, при якій у людини є додаткова провідна система міокарда). Такий діагноз ставить під сумнів не тільки спортивну кар'єру, але і нормальну життєдіяльність в цілому. Але тільки в 1985-му Анатолій зважився на операцію, яка частково полегшила його проблеми.

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