Олімпійський чемпіон 2016 року в штовханні ядра Раян Краузер побив рекорд, який тримався 31 рік.
На американському відборі до Олімпійських ігор-2020 Краузер штовхнув ядро на 23,37 м, що на 25 сантиметрів перевищує відстань з попереднього світового рекорду (23,12 м).
Цікаво, що попереднє досягнення також встановив американець. Це був Ренді Барнс, якому вдалося відправити знаряд на 23,12 метра у травні 1990 року.
28-річний Краузер тріумфував на Олімпіаді-2016 у Ріо, а також став віце-чемпіоном світу у 2019 році. Варто зазначити, що у січні цього року Краузер побив світовий рекорд вже вищезгаданого Барнса в штовханні ядра в приміщенні.
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