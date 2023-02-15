"Дніпро-1" спробує взяти реванш у АЕКа за поразку в кваліфікації Ліги Європи.

У четвер, 16 лютого, відбудеться поєдинок плей-офф Ліги конференцій УЄФА, в якому "Дніпро-1" зіграє проти кіпрського клубу АЕК Ларнака.

Зустріч пройде на стадіоні "АЕК Арена" в місті Ларнака (Кіпр).

Головним арбітром зустрічі призначений Якоб Кехлет. На лінії йому допомагатимуть Ларс Хуммельгор і Віктор Скютте.

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"Дніпро-1" на стадії групового раунду Ліги конференцій виступав у групі Е з нідерландським "АЗ", кіпрським клубом "Аполлон" і "Вадуцом" з Ліхтейнштейна. Команда Олександра Кучера заробила 10 очок за 6 турів і посіла друге місце.

Для "Дніпра-1" поєдинок проти АЕКа стане першим офіційним матчем цього року. В рамках тренувальних зборів команда Олександра Кучера зіграла 8 матчів, в яких здобула 5 перемог, двічі зіграла внічию і один раз програла.

Однак по контрольних іграх складно судити про те, в якій ігровій формі перебуває команда. В цьому плані у АЕКа є перевага. Чемпіонат Кіпру в розпалі, клуб з Ларнаки має регулярну ігрову практику і знаходиться в хорошій ігровій формі і в хорошому тонусі.

Цього року АЕК зіграв сім матчів в рамках чемпіонату Кіпру, в яких здобув п'ять перемог і двічі зіграв внічию. Такі результати дозволили команді вийти на перше місце в турнірній таблиці внутрішньої першості.

АЕК Ларнака - Дніпро-1: прогноз

Фаворитом цього поєдинку букмекери вважають команду з Кіпру. На перемогу АЕКа приймаються ставки з коефіцієнтом 2,12. Нічия - 3,25. Зробити ставку на тріумф українського колективу можна з коефіцієнтом 3,65.

Найбільш вірогідним результатом матчу АЕК Ларнака - "Дніпро-1" букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт - 7,10.

Фаворитами двоматчевого протистояння аналітики вважають команду Олександра Кучера. На прохід "Дніпра-1" до наступного раунду Ліги конференцій можна поставити з коефіцієнтом 1,81, а на АЕК - 2,00.

АЕК Ларнака-Дніпро-1: трансляція

На території України в прямому ефірі поєдинок плей-офф Ліги конференцій між АЕКом і "Дніпром-1" покаже відеосервіс MEGOGO.

Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Додамо, що в цьому сезоні "Дніпро-1" вже зустрічався з АЕКом у кваліфікації Ліги Європи. Тоді команда Кучера поступилася кіпріотам в обох матчах (1:2, 0:3).

Таким чином, у "Дніпра-1" є шанс взяти реванш у АЕКа за виліт з Ліги Європи.

Нагадаємо, матч-відповідь "Дніпра-1" і АЕКа відбудеться в четвер, 23 лютого.

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