Вісім українців виступлять на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні

Висотниця Оксана Окунєва, яка виконала норматив, не зможе поїхати на турнір через хворобу.

Завершився головний старт національного зимового сезону - чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні, а також закінчився термін Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій щодо зарахування результатів для відбору на чемпіонат світу у приміщенні, який пройде в Бірмінгемі.

Про це повідомляє офіційний сайт ФЛАУ.

За необхідними критеріями і нормативами від України на першість на чемпіонат світу пробилися 9 атлетів — 1 чоловік та 8 дівчат, проте раніше стало відомо, що Оксана Окунєва (стрибки у висоту) через хворобу не зможе поїхати на турнір.

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Українці на чемпіонаті світу в приміщенні-2018

Чоловіки

Олексій Касьянов - семиборство

Жінки

Христина Стуй - біг 60 м

Ольга Бібік - біг 400 м

Ольга Ляхова, Анастасія Ткачук - біг 800 м

Ганна Плотіцина - біг 60 м з бар'єрами

Юлія Левченко - стрибки у висоту

Ольга Голодна - ядро

Чемпіонат світу з легкої атлетики в Бірмінгемі пройде з 2-го по 4 березня.