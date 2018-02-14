Вісім українців виступлять на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні
Завершився головний старт національного зимового сезону - чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні, а також закінчився термін Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій щодо зарахування результатів для відбору на чемпіонат світу у приміщенні, який пройде в Бірмінгемі.
Про це повідомляє офіційний сайт ФЛАУ.
За необхідними критеріями і нормативами від України на першість на чемпіонат світу пробилися 9 атлетів — 1 чоловік та 8 дівчат, проте раніше стало відомо, що Оксана Окунєва (стрибки у висоту) через хворобу не зможе поїхати на турнір.
Читайте такожДві українки срібло поділили на легкоатлетичному турнірі в німецькому КарлсруеЗазначимо, що в кожній дисципліні одну країну можуть представляти не більше двох атлетів.
Українці на чемпіонаті світу в приміщенні-2018
Чоловіки
Олексій Касьянов - семиборство
Жінки
Христина Стуй - біг 60 м
Ольга Бібік - біг 400 м
Ольга Ляхова, Анастасія Ткачук - біг 800 м
Ганна Плотіцина - біг 60 м з бар'єрами
Юлія Левченко - стрибки у висоту
Ольга Голодна - ядро
Чемпіонат світу з легкої атлетики в Бірмінгемі пройде з 2-го по 4 березня.