Світоліна вийшла у третє коло престижного турніру серії WTA Premier 5 в Досі

У другому колі вона обіграла чешку Вондрушову.

Третя ракетка світу українка Еліна Світоліна пройшла у третє коло престижного тенісного турніру WTA категорії Premier 5 в Досі (Катар) з призовим фондом $2,666,000.

Світоліна у четверте бере участь у змаганнях в Досі і вперше намагалася пробитися до третього кола. Українка в статусі третього номера посіву пропускала перший раунд, а у другому колі зустрічалася з перспективною чешкою Маркетою Вондрушовою, що посідає 58-й рядок у світовому рейтингу.

Перший сет Світоліна розпочала та закінчила успішними геймами на прийомі, при цьому зуміла захистити власну подачу.

На старті другого сету чешка заробила подвійний брейк-поінт і могла вперше повести в матчі, але потім Світоліна повернула важелі гри в свої руки.

Еліна Світоліна (Україна) – Маркета Вондрушова (Чехія) – 6:2, 6:4

За вихід до чвертьфіналу в Досі Еліна Світоліна посперечається з переможницею матчу між двома екс-другими ракетками світу Агнешкою Радванською і Петрою Квітовою.