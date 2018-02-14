Дворазова олімпійська чемпіонка Ісінбаєва народила другу дитину

Ісінбаєва вдруге стала мамою.

Дворазова олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка та рекордсменка світу у стрибку з жердиною Олена Ісінбаєва стала мамою.

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Російська легкоатлетка народила сина, повідомляє rusathletics.com. У Олени і її дружина Микити Петіна є дочка Єва, яка народилася 28 червня 2014 року. Ім'я новонародженого батьки обіцяли оголосити пізніше.

Як повідомляв УНІАН, Серена Вільямс відклала своє повернення на корт після народження дочки.