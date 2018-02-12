Як купують наших чемпіонів: Верняєв розповів, що пропонували йому росіяни за зміну громадянства

Славетний гімнаст зізнався, що отримував вигідні пропозиції від РФ і Азербайджану.

Український гімнаст, олімпійський чемпіон Ігор у Ріо-де-Жанейро Олег Верняєв розповів, що отримував пропозиції ві Російської Федерації за зміну громадянства і виступи за російську збірну.

Про це повідомляє "Трибуна".

"Перші пропонували азербайджанці, ще в Лондоні після 2012 року. Потім підключилися росіяни. Усе по поличках розклали. П'ятірку зелені від регіону зарплата, інститут будь-який, квартира мені відразу, батькам працевлаштування. Ну, і плюс ще від Федерації зарплата.

Скільки заробляю в Україні? 1000 доларів, це при тому, що Олімпійський чемпіон. Це все, вище вже немає куди. Зарплата і олімпійська стипендія, яку ще має наш президент підтвердити", - заявив Верняєв.

Також Верняєв висловився і з приводу дискваліфікації російських спортсменів:

"Чесно кажучи, я проти цих всіх дискваліфікацій Росії. Просто тупо політика. Тупо політика відіграє. У нас американці так сьорбають вітаміни, що аж страшно, і не приховують цього. Тренування закінчив - з сумки баночку дістав, закинув пігулку, запив. Ну, це ж типу все вітаміни", - додав українець.

За його словами, в Україні у нього вистачає "хейтерів".

"Мені і машину дряпають, і вічно хтось вдарить. Мені ж побили машину стару. У мене донецькі номери були, мені в крило чотири рази ногою вдарили. А за що? За те, що я не заспівав пісню «Путін ла-ла-ла-ла» на вулиці", - сказав Верняєв.

Олег Верняєв виграв золото на Іграх-2016 на брусах та срібло у багатоборстві. Також він є чемпіоном світу 2014 року у вправах на брусах. Наприкінці минулого року Верняев оголосив, що у 2018-му зробить перерву у кар'єрі через травму.