Призерка Олімпіади-2012 донеччанка Саладуха виграла чемпіонат України-2018 у приміщенні

Командний залік на змаганнях у Сумах виграли легкоатлети Київщини.

У Сумах завершився головний старт зимового національного легкоатлетичного сезону – чемпіонат України у приміщенні.

В останній день змагань у манежі Сумського державного університету було розіграно вісім комплектів нагород. Найбільша увага була прикута до жіночого фіналу з потрійного стрибка. Тут боротьба за золото розгорнулася між Ольгою Саладухою з Донеччини та буковинкою Русланою Цихоцькою.

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2012 Ольга Саладуха вже у першій спробі стрибнула на 13 м 85 см, і цей результат забезпечив їй перемогу. Руслана поступилася їй 24-ма сантиметрами, повідомляє прес-служба ФЛАУ.

У чоловіків у цій дисципліні, у протистоянні з Віктором Кузнєцовим (Київська обл.) та киянином Андрієм Станчевим перемогу здобув ще один представник Донецької області Олександр Малосілов – 16.13 (Кузнєцов – 16.03, Станчев – 15.79).

Читайте такожЮлія Левченко та Сергій Смелик визнані найкращими легкоатлетами 2017 року в УкраїніЗмагання з бігу на 1500 метрів виграли Олег Каяфа з Київщини (3.53,45) та львів’янка Орися Дем’янюк (4.38,99), з бігу на 3000 з перешкодами – Ганна Печко з Дніпропетровської області (10.43,36) та житомирянин Василь Коваль (8.43,60). В естафеті 4х400 м найшвидшими стали у чоловіків збірна Волинської області (3.18,86), у жінок – Донецької (3.40,13).

Слід відзначити, що напередодні, у суботу Юлія Левченко виграла змагання висотниць з результатом 1 м 95 см. Киянка намагалася показати свій найкращий результат в сезоні – 1.98. Проте, планка на цій висоті не встояла.

У п'ятницю у жіночому багатоборстві броварчанка Аліна Шух виграла перше місце з результатом 4472 очки. Це 4-й результат сезону у світі.

Командний залік чемпіонату і серед дорослих, і серед молоді, і у багатоборстві виграла Київська область.

Наступної неділі у Києві відбудеться завершальний старт національного зимового сезону – Кубок України.