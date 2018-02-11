Збірна України з тенісу у впертій боротьбі поступилася Австралії в Кубку Федерації
В Австралії відбувся матч Кубка Федерації з тенісу в рамках Другої світової групи між збірними Австралії та України.
Нагадаємо, українська команда виступала в усіченому складі через відсутність лідерів збірної - Еліни Світоліної і Лесі Цуренко.
Після першого ігрового дня рахунок був 1:1. Важливе перше очко в актив української збірної завоювала дебютант - 15-річна Марта Костюк.
У другий ігровий день, в неділю Марта Костюк програла першому номеру команди Австралії Ешлі Барті у двох сетах.
Надія Кіченок стала автором сенсації, обігравши представницю Австралії Дар'ю Гаврилову в четвертому матчі і зрівнявши рахунок - 2:2. Однак у вирішальній - парній - зустрічі сестри Людмила і Надія Кіченок програли дуету Барті/Дельаква.
Кубок Федерації
Австралія – Україна – 3:2
10 лютого
Ешлі Барті (Австралія) – Людмила Кіченок (Україна) 4:6, 6:1, 6:4
Дар'я Гаврилова (Австралія) – Марта Костюк (Україна) 6:7, 3:6
11 лютого
Ешлі Барті (Австралія) – Марта Костюк (Україна) 6:2, 6:3
Дар'я Гаврилова (Австралія) — Надія Кіченок (Україна) 6:4, 2:6, 3:6
Барті/Дельаква (Австралія) – Людмила Кіченок/Надія Кіченок 6:3, 6:4