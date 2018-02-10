NASA показало серію плакатів про зв’язок між фізикою і зимовими олімпійськими видами спорту

15:25, 10 лютого 2018
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@NASA

Американське космічне агентство NASA оприлюднило серію плакатів, які показають що є спільного між фізикою і зимовими олімпійськими видами спорту.

Читайте такожСтало відомо у скільки обійшлася церемонія відкриття Олімпіади-2018 Кожен з восьми плакатів NASA присвячений темі фізики: швидкість, відстань, маса, час, тиск, обертання і щільність.

За допомогою проекту під назвою AstrOlimpics, який поєднує науку і спорт, любителі космосу та спорту можуть дізнатись про спільне, зокрема, між фігуристами і пульсарами, схожість між гірськолижними перегонами і кулястими зоряними скупченнями.

AstrOlympics пов’язує подвиги олімпійських спортсменів з явищами, що зустрічаються у Всесвіті.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри, церемонія відкриття яких відбулася 9 лютого, триватимуть до 25 лютого.

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Теги: #NASA#Зимова олімпіада#плакати