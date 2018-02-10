NASA показало серію плакатів про зв’язок між фізикою і зимовими олімпійськими видами спорту

За допомогою проекту AstrOlimpics, який поєднує науку і спорт, любителі космосу та спорту можуть дізнатись про спільне між фігуристами і пульсарами.

Американське космічне агентство NASA оприлюднило серію плакатів, які показають що є спільного між фізикою і зимовими олімпійськими видами спорту.

Читайте такожСтало відомо у скільки обійшлася церемонія відкриття Олімпіади-2018 Кожен з восьми плакатів NASA присвячений темі фізики: швидкість, відстань, маса, час, тиск, обертання і щільність.

За допомогою проекту під назвою AstrOlimpics, який поєднує науку і спорт, любителі космосу та спорту можуть дізнатись про спільне, зокрема, між фігуристами і пульсарами, схожість між гірськолижними перегонами і кулястими зоряними скупченнями.

AstrOlympics пов’язує подвиги олімпійських спортсменів з явищами, що зустрічаються у Всесвіті.

What do Olympic athletes & objects in space have in common? Matter in motion. The AstrOlympics project explores the range of science that we find in the impressive feats performed during the #Olympics along with cosmic phenomena throughout the Universe: https://t.co/Rd8mwvlhuDpic.twitter.com/2Gge98QLWX — NASA (@NASA) February 10, 2018

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри, церемонія відкриття яких відбулася 9 лютого, триватимуть до 25 лютого.