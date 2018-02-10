Стало відомо у скільки обійшлася церемонія відкриття Олімпіади-2018

Директор церемоній відкриття і закриття заявив, що «змагатися з минулими церемоніями було складно».

Бюджет вчорашньої церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор в Пхенчхані склав близько 70 млрд вон ($64,3 млн), повідомив виконавчий креативний директор церемоній відкриття і закриття Олімпіади-2018 Сон Син Хван.

Читайте такожУ Києві відкриють фан-зону Олімпіади-2018За його словами, спочатку витрати оцінювалися в 100 млрд вон (майже $92 млн). Але після Ігор у Ріо ми дізналися, що там церемонія була орієнтована на захист навколишнього середовища, і оргкомітет вирішив провести церемонію при низкозатратному бюджеті, тому ми отримали 60 млрд вон ($55,1 млн). Нам довелося створити все з нуля. 20-30 млрд ($18-27 млн) залишилося на креативний контент. За два місяці до церемонії нам виділили 10 млрд ($9,1 млн) додаткового бюджету, що нам допомогло, встановили LED-монітори на сидіннях», -сказав Сон Син Хван, передає kommersant.ru.

Він заявив, що «змагатися з минулими церемоніями відкриття Олімпійських ігор - ред.) було складно». «Але ми маленька країна і, незважаючи на невеликий бюджет, зробили ефектне шоу», - зазначив представник південнокорейського оргкомітету.