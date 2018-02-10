15-річна Костюк виграла поєдинок Кубка Федерації, у матчі Австралія - Україна нічия

Українка обіграла австралийуку Дарину Гаврилову, в той час як Кіченок програла Ешлі Барті.

У Канберрі (Австралія) завершився перший день матчу Кубка Федерації з тенісу, за підсумками якого жіночі збірні Австралії та України зберегли паритет - 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Лідер збірної Австралії Ешлі Барті обіграла Людмилу Кіченок, а ось натуралізована австралійка Дар'я Гаврилова нічого не змогла вдіяти з 15-річною українкою Мартою Костюк.

Перший матч Барті і Кіченок несподівано пройшов у впертій боротьбі. Українка виграла перший сет і зуміла нав'язати запеклу боротьбу спортсменці, яка входить у Топ-20 світового рейтингу. Тим не менш, довести гру до переможного кінця Кіченок, на жаль, не зуміла - 6:4, 1:6, 4:6.

А ось у другій грі дня перевага вже була на боці збірної України. Якщо першу партію Гаврилова зуміла довести до вирішального гейму - тай-брейку, де вже поступилася українці, то у другій партії Костюк повністю домінувала - 7:6 (3), 6:3.

У неділю відбудуться ще два одиночних поєдинки - Барті проти Костюк і Гаврилова проти Кіченок, а потім парна гра.