Беломоїна та Канака стали найкращими велогонщиками 2017 року в Україні

Опитування проводили організатори найпрестижнішої в Україні велогонки Race Horizon Park.

Яна Беломоїна та Олег Канака стали найкращими велогонщиками 2017 року по версії голосування на Facebook сторінці Race HorizonPark, повідомили організатори гонки.

Голосування тривало протягом місяця на офіційній сторінці міжнародної велогонки Race Horizon Park, і ці спортсмени стали безумовними лідерами симпатій аудиторії. Понад 800 голосів віддали вболівальники за своїх кумирів. Найбільше вподобань — 129, серед жінок отримала Яна Беломоїна, переможниця Кубку світу з маунтінбайку. Серед чоловіків боротьба розгорнулась між Владиславом Кратом, трикратним чемпіоном України з велотріалу та Олегом Канакою, чемпіоном світу серед юніорів у груповій гонці на треку. Перемогу у 166 голосів здобув Олег Канака.

«Чому ми організували це голосування? Бо хотіли аби наші спортсмени стали справжніми «зірками» в Україні, адже за кордоном багатьох із них знають. Також ми прагнули звернути увагу на здобутки та перемоги українських велогонщиків, нагадати українцям про привід для гордощів та визначити українських велогонщика і велогонщицю, які зробили найбільший внесок у розвиток українського велоспорту в 2017 році, — розповідає голова організаційного комітету велогонки Race Horizon Park Олександр Башенко. — Вважаємо, що велоспорту в Україні, на жаль, ще не надається така увага як, наприклад, футболу чи боксу. А досягнення українських спортсменів у велоспорті не менші. Це і перемоги у Кубках світу, і Чемпіонатах світу і Європи. Україна повинна знати свої переможців та вшановувати їх».

За умовами голосування кожен міг залишити свій голос за номінанта у списку, або запропонувати свій варіант. Серед дівчат претендентами на перемогу стали: Ольга Кулінич, Ганна Соловей, Любов Шуліка (Басова), Тетяна Клімченко, Ольга Шекель, Олена Старікова, Марія Іванюк, Олена Новікова, Євгенія Висоцька, Христина Конвісарова, Тетяна Рябченко, Валерія Кононенко. У чоловік список виглядав наступним чином: Олег Канака, Владислав Крат, Марк Падун, Андрій Винокуров, Єгор Приймачек, Андрій Братащук, Андрій Гривко, Олександр Поливода, Андрій Василюк, Віталій Буц, Єгор Дементьєв, Володимир Дюдя, Роман Гладиш, Влад Зубарь, Михайло Кононенко, Сергій Лагкуті, Ярослав Попович, Олександр Превар, Тарас Шевчук.

Організаційний комітет велогонки планує проводити такий рейтинг регулярно, додавши нові критерії та номінації. Переможців же цьогорічного рейтингу чекають нагороди. Вболівальників теж заохотять і оберуть двох учасників голосування для нагородження призами.