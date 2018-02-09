Ешлі Барті і Людмила Кіченок розпочнуть матч Кубка Федерації Австралія - Україна

В Канберрі відбулося жеребкування матчу ІІ Світової групи.

У Канберрі (Австралія) відбулося жеребкування матчу II Світової групи Кубка Федерації з тенісу між національними жіночими збірними Австралії та України, повідомляє офіційний сайт змагань.

Згідно жеребу, матч відкриють Ешлі Барті і Людмила Кіченок.

Потім, у другій грі дня, на корт вийдуть екс-росіянка, а нині представниця Австралії Дар'я Гаврилова і Марта Костюк.

Наступного дня суперниці поміняються парами - Барті проти Костюк і Гаврилова проти Кіченок. А в п'ятій парній грі на даний момнт заявлені Барті і Кейсі Делльакуа з австралійської боку, і дует Надія Кіченок - Даша Лопачевська, з українського.

Матч Австралія - Україна пройде в Канберрі 10-11 лютого.