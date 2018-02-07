Сьогодні у Тернополі відбудеться панахида за раптово загиблим чемпіоном з фрі-файту

Ігор Слюсарчук понад 17 років активно займався силовими видами спорту, змагався у тайському боксі, карате, кікбоксингу, а останні 9 років – фрі-файтом.

Раптово помер тернопільський спортсмен, дворазовий Чемпіон світу з фрі-файту 29-річний Ігор Слюсарчук.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, життя відомого українського бійця змішаних єдиноборств, заслуженого майстра спорту України, вихованця тернопільського клубу з фрі-файту «Характерник» Слюсарчука обірвалося учора.

Слюсарчук понад 17 років активно займався силовими видами спорту, змагався у тайському боксі, карате, кікбоксингу, а останні 9 років – фрі-файтом. Спортсмен провів на рингу понад 30 боїв, у 15 з яких переміг нокаутом.

У 2011 році здобув звання Чемпіона світу з фрі-файту у надважкій вазі, а у 2012 році, підтвердивши титул найсильнішого, здобув пояс чемпіона світу вдруге.

У 29-річного Ігоря Слюсарчука залишилась дружина та маленький син.

Сьогодні 7 лютого о 19 год в Домі печалі, що на Микулинецькому кладовищі, відбудеться панахида за упокій Слюсарчука.