Збірна України з футзалу дала бій Іспанії, але не потрапила у півфінал Євро-2018

Українська команда знову вибула з чемпіонату Європи на стадії чвертьфіналу.

Збірна України з футзалу поступилася в чвертьфінальному матчі Євро-2018 збірній Іспанії. Поєдинок завершився мінімальною перемогою Іспанії - 1:0.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Протягом більшої частини гри ініціативою володіла іспанська команда. Втім, прекрасна гра голкіпера збірної України Євгена Іваняка дозволила супернику лише одного разу святкувати взяття воріт. На 18-й хвилині першого тайму один з лідерів піренейців Пола відзначився дальнім ударом у верхній кут.

Після перерви рахунок не змінився, незважаючи на те, що збірна України зробила спроби переломити хід зустрічі. Однак гра з п'ятим польовим гравцем в останні хвилини зустрічі себе не виправдала, більш того іспанці в одному з епізодів "пробачили" українців, не влучивши у порожні ворота.

Поразка України - 0:1, і четвертим півфіналістом фінального турніру ЧЄ стала Іспанія, приєднавшись до команд Росії, Португалії та Казахстану.

Нагадаємо, збірна України на турнірі обіграла в групі Румунію - 3:2 і поступилася Португалії - 3:5, вийшовши у чвертьфінал з другого місця.

Збірна Іспанії - найтитулованіша команда у Європі, 7-разовий чемпіон континенту.

Збірна України на чотирьох попередніх фінальних турнірах ЧЄ також припиняла боротьбу на стадії чвертьфіналу.