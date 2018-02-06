The Associated Press прогнозує три медалі для України на Олімпіаді-2018
16:51, 06 лютого 2018Інше
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Згідно з прогнозом, срібло і бронзу Україна завоює в біатлоні і ще одну бронзу - у фрістайлі.
Українській збірній прогнозують три медалі на Олімпіаді-2018 / REUTERS
Американське новинне агентство The Associated Press (AP) спрогнозувало три медалі для збірної України на Олімпіаді в Пхьончхані-2018.
Про це повідомляє сайт агентства.
На думку АР, збірна України виграє срібло в біатлонній естафеті.
Крім того, бронзу завоюють фрістайліст Олександр Абраменко та біатлоністка Анастасія Меркушина у спринті.
Олімпійські ігри стартують 9 лютого у Пхьончхані.
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