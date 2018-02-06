The Associated Press прогнозує три медалі для України на Олімпіаді-2018

Згідно з прогнозом, срібло і бронзу Україна завоює в біатлоні і ще одну бронзу - у фрістайлі.

Американське новинне агентство The Associated Press (AP) спрогнозувало три медалі для збірної України на Олімпіаді в Пхьончхані-2018. Про це повідомляє сайт агентства. На думку АР, збірна України виграє срібло в біатлонній естафеті. Крім того, бронзу завоюють фрістайліст Олександр Абраменко та біатлоністка Анастасія Меркушина у спринті. Олімпійські ігри стартують 9 лютого у Пхьончхані.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter