The Associated Press прогнозує три медалі для України на Олімпіаді-2018

16:51, 06 лютого 2018
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Української збірної прогнозують три медалі / REUTERS

Про це повідомляє сайт агентства.

На думку АР, збірна України виграє срібло в біатлонній естафеті.

Крім того, бронзу завоюють фрістайліст Олександр Абраменко та біатлоністка Анастасія Меркушина у спринті.

Олімпійські ігри стартують 9 лютого у Пхьончхані.

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Теги: #Україна на Олімпійських іграх-2018