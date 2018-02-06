Провідні російські спортсмени звернулися в CAS з приводу відсторонення від Олімпіади

Рішення може бути ухвалено в середу, 7 лютого.

Відразу 32 спортсмени, які не були допущені на Ігри в Пхенчхан, звернулися зі своїми позовами в CAS, повідомляє SportArena з посиланням на прес-реліз суду.

Серед них опинилися лідери збірної Росії, чиє відсторонення викликало найбільший резонанс. Це біатлоніст Антон Шипулін, лижник Сергій Устюгов і шорт-трекист Віктор Ан.

Очікується, що слухання відбудуться 7 лютого вже в самій олімпійської столиці — Пхенчхані, де 9 лютого відбудеться церемонія відкриття Ігор.

Трьома арбітрами, які вирішать результат справи, будуть Керол Робертс з Канади, Бернхард Велтен зі Швейцарії і Зал Стеггалл з Австралії. Канадська суддя буде головою.

Як повідомлялося раніше, спочатку Росія заявляла на Ігри-2018 500 спортсменів, але після усунення заявка скоротилася до 168 осіб. При цьому 13 спортсменів і 2 тренери, які вже отримали виправдувальні вироки в CAS, все одно не були допущені на Олімпіаду. Таким чином, Лозанна поки не є порятунком для членів російської збірної.