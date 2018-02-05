У Києві відкриють фан-зону Олімпіади-2018

Вона буде діяти у столичному телецентрі "Олівець".

Під час зимової Олімпіади-2018 у Києві діятиме фан-зона Ігор. Знаходитися вона буде в телецентрі «Олівець» на Дорогожичах.

Про це повідомляє Sport Arena.

У фан-зоні можна буде спостерігати за всіма подіями Ігор. На місці працюватиме відразу декілька локацій. Зокрема, це лекторій, де протягом місяця пройдуть 45 різнопланових лекцій для більш глибокого ознайомлення з історією, правилами і реаліями Олімпійських ігор. Серед доповідачів — спортсмени, майстри спорту, багаторазові чемпіони України і світу, призери Олімпійських ігор, представники федерацій зимових видів спорту.

Також буде діяти ігрова зона, де дорослі і діти зможуть спробувати свої сили в керлінгу, лижному спорті та біатлоні - видах спорту, що входять в програму зимових Олімпійських ігор-2018.

На спеціальній виставці буде представлений спортивний інвентар з зимових Олімпійських ігор. Також тут розмістяться кілька інфобордів з історією Олімпійських ігор, цікавими фактами про них та їхніх учасників.

У прес-зоні в режимі онлайн буде транслюватися відразу сім відеопотоків з зимової Олімпіади. Тут усі охочі зможуть побачити всі змагання та повболівати за українську команду.

Також у фан-зоні передбачена і музична програма. У лютому тут відбудеться кілька концертів за участю талановитих українських груп.

Нагадаємо, зимова Олімпіада у 2018 році в Пхьончхані пройде з 9-го по 25 лютого.