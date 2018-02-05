Українські біатлоністи розпочали тренування у Пхьончхані на сильному морозі

Змагання, скоріше за все, відбуватимуться за складних погодних умов.

Українські біатлоністи розпочали тренування на олімпійській трасі Пхьончхану.

Своїми враженнями від траси поділилася Валентина Семеренко.

«Тренуємося ввечері при штучному освітленні, адже саме в такий час і за таких умов відбуватимуться гонки. Дуже холодно, тому й траса мерзла через сильні морози, нема ковзання (прим. - в Альпензії, де змагатимуться біатлоністи, температура становить від 10 до 18 градусів морозу). Відчувається й вітерець. Навряд чи щось суттєво зміниться за найближчі дні, тому готуємось саме до таких умов. В минулому році під час етапу Кубка світу на цій же трасі було тепло й все текло», - сказала Валентина Семеренко, яку цитує прес-служба НОК України.

«Загалом все добре. Після останніх тренувальних зборів в Казахстані, які проходили на висоті понад 1 500 метрів і, до речі, теж за дуже низьких температур, почуваємо себе тут краще і думаємо, що бігти буде легше», - зазначила наша Олімпійська чемпіонка.

Олімпійські ігри в Пхьончхані відбуватимуться з 9-го по 25 лютого.