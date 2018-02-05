Російські спортсмени вирішили бойкотувати церемонію відкриття Олімпіади - ЗМІ

Багато спортсменів бояться, що в Росії їх звинуватять в участі в "пораженській акції".

Російські спортсмени в масовому порядку почали відмовлятися від участі в церемонії відкриття Олімпійських ігор 2018 року в Пхьончхані. Парад точно пропустять російські хокеїсти, біатлоністи, фігуристи, шорт-трекісти, керлінгісти і саночники.

Про це повідомляє "Спорт-Експрес".

За даними видання, великого бажання йти на стадіон під прапором МОК у російської делегації немає. Багато спортсменів бояться, що на стадіоні їх освистають антидопінгові активісти або – що в Росії їх звинуватять у відсутності патріотизму і участі в "пораженській акції".

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний олімпійський комітет не допустив на Олімпіаду-2018 ще 13 спортсменів і двох тренерів з Росії, незважаючи на виправдувальний вердикт суду щодо них у справі про допінг.

Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані відбудеться в п'ятницю, 9 лютого.