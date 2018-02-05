Збірна України з футзалу в 1/4 фіналу Євро-2018 зіграє з чемпіоном континенту Іспанією
12:37, 05 лютого 2018Інше
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Команда Іспанії - найбільш титулована збірна Європи.
Збірна України з футзалу зіграє в чвертьфіналі з Іспанією / uefa.com
На чемпіонаті Європи з футзалу, який проходить в словенській Любляні, визначився суперник збірної України у чвертьфінальному матчі. Ним стала збірна Іспанії. Зазначимо, що іспанці - чинні чемпіони Європи.
Всього ж з 10 попередніх першостей Європи команда Іспанії виграла сім. Це найбільш титулована збірна на континенті.
Чвертьфінальний поєдинок Іспанія - Україна відбудеться у вівторок ввечері.
Як повідомляв УНІАН, вчора збірна України поступилася Португалії і посіла друге місце у своїй групі, отримавши таким чином, в 1/4 фіналу більш сильного суперника.
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