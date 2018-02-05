У США з розмахом пройшов традиційний матч з американського футболу Супербоул

Чемпіоном НФЛ вперше в історії стала "Філадельфія".

У Міннеаполісі (штат Міннесота) відбулося одне з найбільш значущих подій в американському спорті - Супербоул-2018, вирішальний поєдинок сезону в Національній футбольній лізі.

У фінальному матчі сезону американського футболу "Філадельфія Іглз" обіграла "Нью-Інгленд Петріотс" з рахунком 41:33 і вперше в історії здобула перемогу в Супербоулі.

Зустріч проходила на полі "Ті-сі-еф Бенк Стедіум" і завершилася в основний час. Кращим гравцем матчу визнаний захисник Іглз Нік Фолз.

Нью-Інгленд – Філадельфія– 33:41 (3:9, 9:13, 14:7, 7:12).

У фінальному матчі НФЛ "Філадельфія Іглз" брала участь у третє. Раніше команда двічі поступалася своїм суперникам.

"Нью-Інгленд Петріотс" є п'ятиразовим чемпіоном NFL (2001, 2003, 2004, 2014, 2017).

Національний гімн США перед матчем виконала американська співачка Пінк, а під час перерви виступив Джастін Тімберлейк.