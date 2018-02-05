Допінговий скандал: МОК не допустив 15 виправданих росіян до Олімпіади-2018

Попри рішення суду, комітет на основі певних даних сумнівається у чесності та допінговій "чистоті" російських спортсменів.

Міжнародний олімпійський комітет вирішив не запрошувати на Олімпіаду до Пхьончхану 13 російських спортсменів та двох тренерів, яких раніше виправдав спортивний арбітраж.

Про це йдеться в повідомленні на сайті організації.

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Зокрема, повідомляється, що випадок кожного спортсмена розглядався окремо.

Однак, попри рішення суду, комітет на основі певних даних сумнівається у чесності та допінговій "чистоті" російських спортсменів.

"Додаткова інформація включає дані з фармацевтичних баз, сліди заборонених речовин, докази щодо маніпулювання показниками стероїдів та інша конфіденційна інформація, надана Всесвітньою антидопінговою агенцією", – йдеться у повідомленні МОК.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня МОК прийняв рішення, яким заборонив російським спортсменам виступати під прапором Росії на зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхенчхані (Південна Корея).

Згідно з інформацією, причиною заборони стала програма вживання допінгу, підтримувана російською державою, факт дії якої в 2012-2015 роках Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) вважає доведеним.

Також МОК припинив членство в організації Національного олімпійського комітету Росії.

МОК вирішив не накладати повну заборону на участь росіян у літній Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро у 2016 році, делегувавши це рішення міжнародним федераціям з окремих видів спорту.

Цього разу МОК посилив вимоги, оскільки найбільш серйозні звинувачення проти Росії пов'язані з проведенням зимових Ігор 2014 року в Сочі. Раніше близько 25 російських спортсменів були позбавлені права виступити на Олімпіаді в Південній Кореї, яка пройде з 9 по 25 лютого 2018 року.

Подивитися відкриття Олімпіади-2018 онлайн можна за посиланням.