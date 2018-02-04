Формальний глава КНДР буде присутній на церемонії відкриття Олімпіади в Пхенчхані

Кім Чен Ин побажав Південній Кореї вдало провести змагання.

Голова президії Верховної Народної Ради КНДР і формальний глава країни Кім Йон Нам відвідає зимову Олімпіаду в Південній Кореї цієї зими.

Про це повідомляє Realistз посиланням на DW.

Разом з 90-річним формальним главою країни Кім Йон Намом, який займає свій пост протягом 20 останніх років, також прибудуть ще два члена делегації і 18 помічників.

Загалом у Південну Корею приїдуть 22 північнокорейських спортсмена, оркестр із 140 осіб і 230 інших артистів, серед яких, зокрема, і команда чірлідерів.

Спортсмени з Південної і Північної Кореї будуть йти разом під час церемоній відкриття і закриття Олімпійських ігор.

Кім Йон Нам з 5 вересня 1998 року обіймає посаду Голови Президії Верховного народного зібрання КНДР, будучи, згідно Конституції, вищою посадовою особою держави.

Верховний лідер КНДР Кім Чен Ин побажав у своїй промові з нагоди Нового року успіхів Південної Кореї в проведенні Олімпійських ігор.

Подивитися відкриття Олімпіади-2018 онлайн можна за посиланням.