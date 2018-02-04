Збірна України з футзалу поступилася Португалії і вийшла в 1/4 фіналу Євро з другого місця

Суперник українців у чвертьфінальній грі визначиться пізніше.

Збірна України провела другий матч на чемпіонаті Європи з футзалу і на цей раз програла збірній Португалії з рахунком 3:5.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Підопічні Олександра Косенка пропустили два м'ячі в першому таймі від Бруно Коельо і Тьяго Бріто.

У другому таймі зусиллями Володимира Разуванова і Тараса Колоришина наша команда зрівняла рахунок. Але на 34-й хвилині матчу Педро Карі знову вивів піренейців вперед. Через дві хвилини Україна пропустила ще раз. Після того, як голкіпер Євген Іваняк поступився місцем польовому гравцеві Петру Шотурме, Нільсон Мігель вразив порожні ворота - 2:4. Потім Рікардіньо збільшив перевагу португальців до трьох м'ячів - 2:5.

Крапку в матчі поставив все той же Петро Шотурма, який відзначився за 16 секунд до фінальної сирени. Як підсумок - 5:3 на користь Португалії.

Українці, незважаючи на цю поразку, вийшли до 1/4 фіналу з другого місця групи, забезпечивши собі потрапляння в плей-офф після перемоги над Румунією.

Суперником «синьо-жовтих» в чвертьфіналі буде збірна, яка посяде перше місце у групі D. Цю позицію в очному протистоянні розіграють Азербайджан і чинний чемпіон Європи Іспанія.

Чемпіонат Європи з футзалу проходить в словенській Любляні з 30 січня по 10 лютого.