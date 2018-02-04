МОК вперше запросив на Олімпійські ігри делегацію з Ватикану
17:42, 04 лютого 2018Інше
113
Представники Ватикану будуть присутні на церемонії відкриття в Пхенчхані.
Президент МОК Томас Бах і Папа Римський Франциск / The Associated Press
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вперше запросив на Олімпійські ігри делегацію з Ватикану.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно джерел, делегацію очолить монсеньйор Мелькор Санчес де Тока, який раніше виступав у сучасному п'ятиборстві. Представники Ватикану візьмуть участь у зустрічі МОК наступного тижня, а також будуть присутні на церемонії відкриття на головному олімпійському стадіоні в Пхенчхані.
Санчес де Тока має намір подарувати главі МОК Томасу Баху і всім південнокорейським атлетам бігові жилети, які використовують ватиканські спортсмени, також відомі як «бігуни Папи».
Нагадаємо, що Ігри пройдуть з 9-го по 25 лютого в південнокорейському Пхенчхані. Частина збірної України вже прибула в Олімпійське селище, де буде жити по сусідству з італійцями, словаками та австралійцями.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зимова Олімпіада 2018