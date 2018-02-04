Українка Аліна Шух виграла турнір з легкоатлетичного багатоборства в Талліні

4375 балів дозволили нашій спортсменці захистити титул чемпіонки турніру.

Українська легкоатлетка Аліна Шух виграла свій перший турнір у новому сезоні - International Combined Events Meeting, який проходив у Талліні.

Про це повідомляє сайт Федерації легкої атлетики України.

Аліна Шух, яка виступає в змаганнях з багатоборства, набрала 4375 очок. Вона пробігла 60 метрів з бар'єрами за 8,98 секунди, стрибнула на 1,77 метра у висоту, штовхнула ядро на 13,40 метра, стрибнула в довжину на 6,15 метра і пробігла 800-метрову дистанцію за 2 хвилини 16,61 секунди.

Цей результат дозволив українці захистити титул чемпіонки турніру - перше місце в Талліні вона завоювала і рік тому. Відзначимо, що в 2017 році Шух встановила в Талліні світовий рекорд U-20, показавши результат 4542 очок.

Аліна Шух вийшла на п'яте місце світового рейтингу і на третє місце – в європейському рейтингу в поточному сезоні.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, українки Юлія Левченко і Катерина Табашник поділили між собою срібло на легкоатлетичному турнірі в німецькому Карлсруе в змаганнях зі стрибків у висоту.