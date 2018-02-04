Фристайлістка Петрова першою з представників України розпочне змагання зимової Олімпіади

Кваліфікаційні старту в могулі розпочнуться 9 лютого, ще до Церемонії відкриття Ігор.

Фристайлістка Тетяна Петрова стане першою українкою за роки Незалежності, яка вийде на старт Олімпійських ігор в могулі, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Наразі Тетяна вже прибула до Пхьончхана і розмістилася в Олімпійському селищі.

Цікаво, що саме Петрова відкриє виступи українських олімпійців на Іграх-2018, причому розпочне свої кваліфікаційні старти вранці 9 лютого, ще до урочистої церемонії відкриття.

«Загалом в могулі змагатимуться 30 найкращих за рейтингом спортсменок світу. Кваліфікацію подолають лише 20. Загалом я дуже добра на почин, фартова. Якби ще мені випав щасливий номер «21» (посміхається). Це загалом дуже успішна цифра для мене в житті. Під таким номером виступала на Всесвітній Універсіаді в Казахстані минулого року, де посіла високе 5 місце. Навіть квартира у мене також номер 21. Тож думаю, що стартую першою на фарт для всієї нашої збірної», - поділилися з прес-службою НОК українська спортсменка відразу по прибуттю до Кореї.

Як повідомляв УНІАН, ХХІІІ зимові Олімпійські ігри триватимуть в Пхьончхані з 9 по 25 лютого.

Подивитися відкриття Олімпіади-2018 онлайн можна за посиланням.