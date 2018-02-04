Українка Козлова програла у своєму першому фіналі на турнірах серії WTA
Українська тенісистка Катерина Козлова у вирішальному матчі турніру Taiwan Open поступилася в двох сетах угорці Тимеї Бабош і не зуміла завоювати свій перший в кар'єрі титул на змаганнях серії WTA.
Про це повідомляє офіційний сайт WTA.
У своєму першому фіналі турнірів такого рівня українська тенісистка лідирувала по ходу першого сету 4:2, проте втратила перевагу і програла 5:7.
У другому сеті боротьби не вийшло взагалі - поразка 1:6 за значної переваги суперниці.
Тим не менше, вихід у фінал турніру WTA став найбільшим досягненням у кар'єрі 23-річної представниці Миколаєва, яка раніше ніколи не сягала далі півфіналу.
Незважаючи на поразку, Козлова вперше зможе піднятися у топ-70 рейтингу WTA і стане третьою ракеткою України після Еліни Світоліної і Лесі Цуренко.
Тимеа Бабош (Угорщина) — Катерина Козлова (УКРАЇНА) - 7:5, 6:1