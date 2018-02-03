Дві українки поділили срібло на легкоатлетичному турнірі в німецькому Карлсруе

Юлія Левченко та Катерина Табашник зайняли 2-е місце в турнірі зі стрибків у висоту.

У німецькому Карлсруе завершився етап турніру легкоатлетичного IAAF World Indoor Tour, де в секторі для стрибків у висоту у жінок срібло поділили українки Юлія Левченко та Катерина Табашник, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки завершили турнір з однаковим результатом 1 метр 92 сантиметри і з абсолютно однаковою кількістю спроб і послідовністю взятих висот.

Перемогу здобула Мірела Демірієва з Болгарії з результатом 1,95.

Таким чином, болагрка отримала 10 очок в загальному заліку серії, а українки - по 7.

Ще одна українка Анастасія Бризгіна пробігла 400 метрів за 53,42 секунди і в призери не потрапила.