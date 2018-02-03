Збірна України не зуміла створити камбек в матчі Кубка Девіса проти Швеції

Українці програли на своєму корті з рахунком 2:3

У Дніпрі завершився матч Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса з тенісу, в якому чоловіча збірна України приймала команду Швеції і програла з рахунком 2:3, повідомляє офіційний сайт турніру.

У п'ятницю, перший день матчу, українські тенісисти поступилися братам Імер. Сергій Стаховський програв Мікаелю - 6:7 (6), 2:6, а Денис Смирнов виявився значно слабшим за Еліаса - 2:6, 3:6.

Тим не менш, на прес-конференції, яка підводила підсумки дня, капітан збірної України і кращий тенісист в історії країни Андрій Медведєв пообіцяв обов'язковий "камбек" і перемогу в суботу.

Сьогодні в парній грі Стаховський і Денис Молчанов в дуже напруженій, нервовій і гострій боротьбі обіграли Маркуса Ерікссона і Андреаса Сильєстрьома - 7:6 (4), 4:6, 6:2. А потім, в одиночній грі, Стаховський виявився сильнішим за Еліаса Імера - 6:4, 6:4.

Доля матчу вирішувалася в п'ятій останній грі, де Артем Смирнов не зміг нічого протиставити Мікаелю Імеру - 4:6, 2:6.

Таким чином, збірна України не зможе в цьому сезоні вийти в Світову групу - компанію 16 найсильніших команд світу, які безпосередньо оскаржують трофей Кубок Девіса. Пізніше команді належить провести матч за право залишитися в Першій групі Євро-Африканської зони.