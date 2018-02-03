Президент НОК України Бубка зустрівся з біатлоністками і лижниками в Пхьончхані

Провідні спортсмени України завершують підготовку до Ігор і вже прибули до місця проведення змагань.

В Олімпійському селищі, де облаштовуються українські біатлоністки і команда з лижних гонок, привітати спортсменів, поцікавитись умовами перебування, можливими побажаннями та проблемами до штабу української команди завітав президент Національного олімпійського комітету, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка, повідомляє НОК України.

"Чудово розумію ваш стан і сконцентрованість на змаганнях. Говорити багато неварто. Будьте впевненими у власних силах, концентруйтесь на позитиві. Шукайте в собі впевненість і ваші суперники будуть це бачити і більше хвилюватись", - поділився зі спортсменами Сергій Бубка.

"Олімпійські ігри - це завжди особлива подія у житті кожного спортсмена незалежно від того чи вони перші у кар'єрі або четверті", - додав уславлений спортсмен, побажавши успіхів українським олімпійцям.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійськи ігри Пхенчхан-2018 відбудуться з 9 по 25 лютого.