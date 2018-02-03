Виправданим російським спортсменам заборонили брати участь в Олімпіаді

В Іграх не зможуть взяти участь шість атлетів.

Суд Швейцарії прийняв рішення про відхилення позову російських спортсменів до МОК (Міжнародного олімпійського комітету) на відмову у видачі запрошень на Ігри 2018 року в Пхенчхані, повідомляє Inside the Games.

Позов подавали шість спортсменів - Денис Юсков і Павло Куліжніков (ковзанярський спорт), Дмитро Васильєв (стрибки з трампліна), Ірина Старих, Олександр Логінов (біатлон) та Тетяна Бородуліна (шорт-трек). «Я можу підтвердити, що рішення про відхилення позовів прийнято», — заявив представник МОК.

Причиною позову були критерії допуску спортсменів на Олімпіаду РФ, які висунув МОК, — відсутність допінгової історії протягом кар'єри. Дані атлети раніше були викриті в порушенні антидопінгових правил, проте вже відбули дискваліфікацію.

Виконком МОК у грудні 2017 року відсторонив збірну Росії від участі в Олімпіаді 2018 року. При цьому комітет залишив можливість для «чистих» спортсменів виступити на Іграх під олімпійським прапором.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри в Пхенчхані пройдуть з 9 по 25 лютого.