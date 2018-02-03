Українці мешкатимуть в Олімпійському селищі поруч з італійцями, австралійцями і словаками

13:33, 03 лютого 2018
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В цьому будинку в Олімпійському селищі Пхенчхану мешкатиме збірна України / noc-ukr.org

На ХХІІІ зимових Олімпійських іграх атлети розміщатимуться у двох селищах, розташованих як у прибережному, так і гірському кластерах. В прибрежному проживатимуть спортсмени і персонал, які представляють види спорту, що змагаються на льоду, всі інші розмістяться у гірському.

З кожним днем збільшується кількість атлетів-олімпійців та офіційних осіб, які мешкають в Олімпійських селищах. Водночас, країни-учасниці прагнуть максимально представити себе, прикрашаючи свої домівки національними символами. Звісно, не виключенням є і Україна – на будинку нашої Олімпійської команди в Селищі Пхьончхану яскраво майорять національні прапори.

В 16-поверховому будинку українська команда займає чотири поверхи – з п’ятого по восьмий. Учасники Ігор проживають у двомісних номерах блочної системи.

Сусідами нашої команди є олімпійці з Італії, Австралії і Словаччини.

Вчора, в Олімпійське селище вже заселились наша збірна з санного спорту, чоловіча команда з біатлону й представниця фристайлу (могул) Тетяна Петрова. Сьогодні до них приєднались жіноча біатлонна команда та збірна з лижних гонок, які прибули з завершальних тренувальних зборів із Казахстану. 

Як повідомляв УНІАН, Оліміпада в Пхенчхані відбудеться з 9 по 25 лютого.

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Теги: #Пхенчхан-2018#олімпійське селище Пхенчхан збірна України