Українці мешкатимуть в Олімпійському селищі поруч з італійцями, австралійцями і словаками

Наша команда заселиться в корпус 103.

Серце Олімпійських ігор в Пхенчхані – Олімпійське селище поступово отримує все нових і нових мешканців, повідомляє НОК України.

На ХХІІІ зимових Олімпійських іграх атлети розміщатимуться у двох селищах, розташованих як у прибережному, так і гірському кластерах. В прибрежному проживатимуть спортсмени і персонал, які представляють види спорту, що змагаються на льоду, всі інші розмістяться у гірському.

З кожним днем збільшується кількість атлетів-олімпійців та офіційних осіб, які мешкають в Олімпійських селищах. Водночас, країни-учасниці прагнуть максимально представити себе, прикрашаючи свої домівки національними символами. Звісно, не виключенням є і Україна – на будинку нашої Олімпійської команди в Селищі Пхьончхану яскраво майорять національні прапори.

В 16-поверховому будинку українська команда займає чотири поверхи – з п’ятого по восьмий. Учасники Ігор проживають у двомісних номерах блочної системи.

Сусідами нашої команди є олімпійці з Італії, Австралії і Словаччини.

Вчора, в Олімпійське селище вже заселились наша збірна з санного спорту, чоловіча команда з біатлону й представниця фристайлу (могул) Тетяна Петрова. Сьогодні до них приєднались жіноча біатлонна команда та збірна з лижних гонок, які прибули з завершальних тренувальних зборів із Казахстану.

Як повідомляв УНІАН, Оліміпада в Пхенчхані відбудеться з 9 по 25 лютого.