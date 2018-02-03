15-річна тенісистка Марта Костюк виграла свій другий дорослий турнір в кар'єрі

Українка обіграла Вікторію Голубич у вирішальному матчі турніру в Австралії.

У Берні (Австралія) завершився фінальний матч тенісного турніру Caterpillar Burnie International серії ITF Womens Circuit (призовий фонд - 60 тисяч доларів), де у фіналі українка Марта Костюк обіграла Вікторію Голубич з Швейцарії, повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився з рахунком 6:4, 6:3.

У шостому геймі стартового сету Костюк зробила перший брейк у матчі, потім впевнено захистила свою подачу й повела 5:2. Після цього швейцарка під нуль взяла наступні два гейми, але Марта не дала суперниці зрівняти рахунок, знову взявши подачу Голубич.

На початку другої партії Костюк вийшла вперед 2:0, але потім Голубич виграла три гейми поспіль. Марта зробила зворотний брейк і з проблемами взяла свою подачу, знову повівши в рахунку. У восьмому геймі українці в четвертий раз вдалося "брейкануть" Вікторію, після чого з другого матчболи завершити зустріч.

Титул у Берні став для Костюк другим на професійному рівні і найкрупнішим в її кар'єрі. У минулому році киянка стала наймолодшою нашої тенісисткою, яка коли-небудь перемагала на турнірі ITF, вигравши титул на 25-тисячнику в угорському Дунакесі.

Перемога на турнірі в Австралії дозволить 15-річній українці в наступний понеділок знову встановити особистий рекорд у світовому рейтингу, ставши наймолодшою тенісисткою в Топ-200. Завдяки цьому Марта зможе вже безпосередньо потрапляти у кваліфікації турнірів Великого Шолома.

Також наступното тижні Костюк вперше зіграє у складі збірної України в Кубку Федерації. Марта стане першим номером нашої команди в протистоянні зі збірною Австралії.